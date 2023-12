Mutmaßlicher Täter in Psychiatrie Blutiger Streit auf dem Schaustellergelände vor Gericht

Nach zwei blutigen Angriffen auf Mitglieder einer Schaustellerfamilie in Rath kommt ein 29-jähriger Anwohner vors Landgericht. Im Sommer 2023 soll er zwei Familienmitglieder mit einem Metallstück niedergeschlagen und verletzt haben. Nur wenige Wochen später soll er mit einem Messer einen 29-jährigen Mofafahrer im Vorbeifahren zu Fall gebracht und mehrfach auf ihn eingestochen haben. Wegen psychischer Auffälligkeiten und erheblichen Zweifeln an seiner Schuldfähigkeit droht ihm die dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie-Klinik.