Düsseldorfer musste 24,90 Euro zahlen : Knöllchen nach 68 Sekunden auf Lidl-Parkplatz

Düsseldorf Kaum mehr als eine Minute hatte Wolfgang E. seinen Wagen auf dem Parkplatz zu lange abgestellt. Schon bekam er eine Vertragsstrafe. Was den Düsseldorfer daran besonders ärgert.

An dem Lidl-Standort in Düsseldorf-Flingern wird die Parkdauer mit Hilfe von Sensoren im Boden erfasst. „Bei einer Überschreitung der Höchstparkdauer wird der externe Dienstleister automatisch über das System informiert“, erklärt ein Sprecher von Lidl.

E. hat sich mehrfach schriftlich an Safe Place und Lidl gewandt. Er hat auch die 24,90 Euro bezahlt. Bei Lidl hat man aber offenbar eingesehen, dass die geschilderte Praxis in dem Fall zumindest nicht kundenfreundlich ist. In einem Schreiben an Wolfgang E. heißt es: „Wir haben Ihr Anliegen durch unseren Fachbereich prüfen lassen. (…) Die Kosten möchten wir Ihnen selbstverständlich erstatten.“ Dem Schreiben legte Lidl einen Einkaufsgutschein von 25 Euro bei. Eine Rücküberweisung durch den Dienstleister sei hingegen nicht möglich. „Die vollständige Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Verwarnungsgeld stehenden Modalitäten erfolgt dabei ausschließlich durch den Dienstleister. Lidl profitiert nicht von dem Verwarnungsgeld“, sagte eine Sprecherin von Lidl.