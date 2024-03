Opengala in Düsseldorf Im Zeichen der roten Schleife

Zum Auftakt gab es einen Empfang. Mit dabei waren die Generalkonsulin der Ukraine, Iryna Shum, Moderatorin Bettina Böttinger, Handwerkskammerpräsident Andreas Ehlert und seine Frau Sabine, der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe und Marvin Wendt, der den erkrankten Generalintendanten Christoph Meyer vertrat. Eine Premiere war der Abend für Anne von Fallois in ihrem neuen Amt als Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aids-Stiftung. Sie war beeindruckt von den „Good Vibrations“ und dem Engagement der Düsseldorfer: „Sie setzen sich so wie in diesen Tagen Menschen in ganz Deutschland für Zusammenhalt ein. Auch die Gala in der Deutschen Oper am Rhein ist eine Demonstration der Solidarität mit Menschen, die wegen HIV/Aids Ausgrenzung und Leid erfahren.“ OB Stephan Keller ging in seiner Rede auf die humanitäre Hilfe ein, die von Düsseldorf aus in die Welt gehe und damit ein Zeichen „gerade in dieser Zeit“ für Verbundenheit und gegen Stigmatisierung jedweder Couleur setze.