Obduktionsergebnis steht fest : Obdachloser in Düsseldorf starb an Unterkühlung und Covid-19

Obdachloser in Düsseldorf starb an Unterkühlung und Covid-19

An diesem Platz an der Witzelstraße in Bilk schlief laut Fiftyfifty der Obdachlose Rudolf, der kürzlich verstarb. Foto: Fiftyfifty

Düsseldorf Anfang Dezember war ein obdachloser Mann stark unterkühlt auf einer Parkbank am Düsseldorfer Rheinufer aufgefunden worden und starb später im Krankenhaus. Jetzt steht das Obduktionsergebnis fest.

Ein obdachloser Mann, der Ende November stark unterkühlt am Düsseldorfer Rheinufer aufgefunden wurde, ist an einer Kombination aus Covid-19 und Unterkühlung gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Dienstag mit. Der 72-Jährige ist der vermutlich erste Kältetote der Wintersaison in Nordrhein-Westfalen.