Eröffnung in Düsseldorf Zum Start gibt’s bei Dauser im Hafen die Erbsensuppe gratis

Ab diesem Mittwoch gibt es am Hafen einen neuen Klassiker: Wo viele Jahre in Roberts Bistro und später in der Hafenmeisterei aufgetischt wurde, eröffnet Christian Dauser die dritte Gastronomie seines Unternehmens. Zur Feier des Tages gibt es für die Gäste einen Teller Erbsensuppe mit Würstchen gratis, die im gleichen Haus untergebrachte Eisdiele Keiserlich spendiert als Nachtisch eine Kugel Eis.