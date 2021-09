Feuerwehr sichert Leck in Düsseldof : Gasleitung bei Arbeiten beschädigt – keine Verletzten

Düsseldorf In Düsseldorf-Gerresheim haben Arbeiter am Mittwoch eine Gasleistung beschädigt. Die Feuerwehr sicherte das Leck provisorisch. Verletzte gab es nicht.

Bei Arbeiten wurde am Mittwochmittag eine Gasleitung in Düsseldorf-Gerresheim so stark beschädigt, dass Gas ausströmte. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Gasleitung der Netzgesellschaft Düsseldorf beim Mähen einer Böschung am Gödinghover Weg beschädigt. Verletzte gab es nicht.