Fund in Düsseldorf Entwarnung – Weltkriegsbombe in Düsseltal entschärft

Eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe ist am Donnerstag bei Bauarbeiten in Düsseltal gefunden und noch am Abend entschärft worden. Der Sprengkörper lag im Boden einer Baustelle an der Lacombletstraße, teilte die Feuerwehr mit. In einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle mussten die Anwohner ihre Häuser verlassen – betroffen waren rund 2000 Personen. Warnfahrzeuge waren unterwegs, um auf die Evakuierung aufmerksam zu machen.