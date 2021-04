Radwege in Düsseldorf : Düssel-Brücke soll Radweg-Lücke schließen

Auch ohne Brücke wissen sich die Gerresheimer zu helfen. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Zwischen dem Neubaugebiet Quellenbusch und der Fröbelstraße bildet der Fluss ein natürliche Barriere. Eine neue Brücke würde den direkten Anschluss an eine der neuen Velorouten garantieren.

Das Neubaugebiet am Quellenbusch ist ja quasi aus dem Nichts auf der grünen Wiese entstanden, da kann man im Vorfeld nicht an alles denken – auch nicht daran, dass die Düssel zwar alles andere als ein reißender Fluss, aber eben doch eine natürliche Barriere zu benachbarten Straßen ist – etwa zur Fröbelstraße. Aus diesem Grund hat sich Martin Klein (CDU) gedacht, sei es doch sicher keine schlechte Idee, an dieser Stelle eine kleine Fußgänger- und Fahrradbrücke über die nördliche Düssel zu bauen – zumal die Brücke eine Fortführung des bestehenden Geh- und Fahrradweges von der Fröbelstraße entlang des Kleingartenvereins an der Bertastraße mit Anschluss an die neue Veloroute darstellen würde.

„Diese Fuß- und Radwegequerung über die nördliche Düssel würde die gerade für Radfahrer gefährliche Bertastraße umgehen und einen Zugang zur priorisierten Veloroute zum Quellenbusch-Gelände, zum in der Nähe liegenden Supermarkt und umgekehrt zur Haltestelle Bertastraße schaffen“, führt Klein als Argument an. Die beschriebene Veloroute führt vom Glasmacherviertel in Gerresheim bis zur Stadtgrenze in Rath – oder genauer: vom Glasmacherviertel entlang der Bahnstrecke, der Gutenbergstraße, vorbei am Rather Waldstadion bis zur Reichswaldallee. „Diese Strecke ist in weiten Teilen bereits gut befahrbar, muss aber zusammengefasst und punktuell aufgewertet werden.