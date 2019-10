Private Musikschule kann Räume in städtischer Grundschule nutzen : Der Rathaus-Chef bietet Angriffsfläche

Meinung Düsseldorf Eine Hilfestellung von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel führt zu kritischen Nachfragen.

Bei der Beurteilung der – möglicherweise vorübergehenden – Unterbringung der privaten Musikschule „Subito“ in städtischen Schulräumen sollte man auf eilige Empörungsreflexe verzichten. Richtig ist, dass die seit 20 Jahren gut etablierte Musikschule ohne ein konkretes Unterbringungsangebot auf der Straße gestanden hätte. Alle Bemühungen und gut etablierte Netzwerke brachten am Ende kein neues Quartier. Richtig ist auch, dass die Inhaber Miete zahlen und dass der Schulbetrieb in keiner Weise beeinträchtigt wird. Es mag auch sein, dass die konkrete Entscheidung zugunsten von „Subito“ ein Einzelfall bleibt und der Vorwurf, Geisel wolle sein Konzept schon mal auf die Bahn bringen, bevor es überhaupt verabschiedet ist, am Ende des Tages ins Leere läuft.