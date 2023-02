Geschäft in Düsseldorf-Oberkassel Qnootsch schließt und zieht ins Internet um

Das Geschäft an der Luegallee wird von Tag zu Tag leerer. Bis zum 11. Februar kann noch vor Ort eingekauft werden. Danach gibt es Qnootsch nur noch im Internet. „Unseren Online-Handel behalten wir und bauen ihn auch noch weiter aus“, kündigt Rebecca Jakobs an. Viele Marken werden die gleichen sein, nur Postkarten, Bücher und Pflanzen fallen aus dem Sortiment. Wer im linksrheinischen Düsseldorf wohnt, soll seine Bestellung in der Regel noch am selben Tag bekommen – oder spätestens am nächsten. Geliefert wird vom Ehepaar persönlich. Sonst per Paketdienst.