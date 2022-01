Einsatz in Düsseldorf : Zwei Männer sprengen Zigarettenautomaten

Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Wenn Automaten gesprengt werden, sind es meist Geldautomaten. In Düsseldorf-Derendorf haben sich zwei Männer jetzt einen Zigarettenautomaten vorgenommen. Dabei wurden sie jedoch beobachtet.

In den Nacht auf Samstag wurde die Polizei in den frühen Morgenstunden nach Derendorf gerufen. Aufmerksame Zeugen hatten die Sprengung eines Zigarettenautomaten am Spichernplatz mitbekommen und die 110 gewählt. Durch die gute Beschreibung der Täter und ihrer Fluchtrichtung konnte ein tatverdächtiges Duo wenig später durch Einsatzkräfte der Wache Mörsenbroich festgenommen werden.