PR-Frau aus Düsseldorf Christina Begale an Weihnachten verstorben

Christina Begale war eine Kämpferin, immer in der Offensive. In Düsseldorf wurde sie vor rund 20 Jahren bekannt, als sie zunächst Assistentin und dann Büroleiterin des 2008 verstorbenen Oberbürgermeisters Joachim Erwin (CDU) war. Jetzt ist die PR-Fachfrau im Alter von 52 Jahren an Krebs gestorben. Die Diagnose hatte sie erst im August erhalten. Sie hinterlässt einen Ehemann und eine Tochter.