Ökumenischer Pilgerweg entlang des Rheins Die „Flussgeschichten“ gehen weiter

Am Freitag, 19. Juli, heißt das Thema „Ernte des Lebens“. Die Tour führt durch die „Jücht“. Nach einem Spaziergang von etwa 6,2 Kilometern endet der Abend in der Taizé-Andacht in der Kirche St. Hubertus in Itter. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Haltestelle Opladener Straße oder um 18:30 Uhr an der Haltestelle Alt Himmelgeist. Beim Abschluss in St. Hubertus gibt es Brot, Wein und Käse. Für Fahrradfahrer besteht die Möglichkeit, die Strecke schiebend zu bewältigen.