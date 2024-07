Koamtsu in Düsseldorf-Benrath Hydraulikbagger der Superlative - allein die Schaufel wiegt 40 Tonnen

Die Universität Bonn hat in einer Studie herausgefunden, dass der Mensch im Durchschnitt 53 bis 80 Mal am Tag aufs Handy schaut. Was diese Zahl mit dem in Benrath ansässigen Unternehmen Komatsu zu tun hat? Auf den ersten Blick vielleicht nichts; doch stecken im Mobiltelefon jede Menge wertvoller Metalle, die durch Bergbau gefördert werden: Gold, Kupfer, Eisenerz und Seltene Erden. Das mit seinen mehr als 900 Mitarbeitern größte japanische Unternehmen, das in Düsseldorf seinen Sitz hat, entwickelt und baut an der Forststraße Bagger für den Tagebau in vielen Teilen der Welt. Dabei werden auch all diese Metalle gefördert, die für eine digitale Zukunft benötigt werden.