Neue Wahlkreise für die Kommunalwahl 2025 Der Süden Düsseldorfs verliert ein Ratsmandat

Nachdem am Donnerstag der Wahlausschuss der Stadt für die Durchführung der Kommunalwahl im September 2025 tagte, steht fest, dass sich die Urdenbacher keine Sorgen mehr machen müssen, dass ihr Stadtteil vom Stadtbezirk 9 in den Stadtbezirk 10 geschoben wird, zu dem Garath und Hellerhof gehören. Denn die Mitglieder des Ausschusses haben in der öffentlichen Sitzung die für die Kommunalwahl im Herbst 2025 geltenden Wahlbezirke neu festgelegt und sind dabei den Empfehlungen einer Kleinen Kommission gefolgt.