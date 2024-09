Rückkehr nach mehr als 80 Jahren Historische Möbel sind wieder im Benrather Schloss

Was könnte das Schränkchen alles erzählen, wenn es bloß fähig wäre zu sprechen. Von seiner Überführung den Rhein hinunter bis nach Düsseldorf in den Jahren nach der Fertigstellung des Schlosses (1771). Wie es sich lebte in den Gemäuern, als diese 1815 in preußischen Besitz übergingen. Friedrich Wilhelm III. überließ das Anwesen 1821 seinem Neffen Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen und seiner Frau, Prinzessin Luise. Als die Preußen das Schloss 1911 an die Gemeinde Benrath verkauften, blieb das Eckschränkchen vor Ort (anders als so vieles anderes von dem kostbaren Mobiliar, das beim preußischen Auszug seinen Weg nach Berlin fand). Gute 30 Jahre stand es danach wohl so herum, bis es während des Zweiten Weltkrieges eine neue Heimat fand.