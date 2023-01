Messe ging am Sonntag zu Ende: 237.000 Besuchern aus über 100 Ländern Wassersportmesse Boot meldet sich erfolgreich zurück

Mit fast 237.000 Besuchern aus über 100 Ländern und mehr als 1500 Ausstellern aus 68 Nationen hat sich die Wassersportmesse Boot, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, nach der Corona-Pause eindrucksvoll zurückgemeldet. „Trotz der nicht einfachen Rahmenbedingungen hat die Boot 2023 Erfolgsgeschichte geschrieben. Ein so positives Resultat hätten wir uns nicht träumen lassen“, sagt Messechef Wolfram Diener. Sowohl bei Motorbooten, Luxusjachten, Segelbooten als auch beim Tauchen, dem Trendsport Paddelsport, der Ausstattung und bei den Urlaubsdestinationen seien die Globalplayer am Start gewesen.