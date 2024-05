Sprecher der Kita-Eltern kritisieren die Stadt Streit um Betreuungszeiten – „Die Eltern von Kleinkindern werden bevormundet“

Bis zur Sitzung machen die Tageseltern weiter Druck. So erreichen in diesen Tagen viele Postkarten Oberbürgermeister Stephan Keller sowie das Amt für Soziales und Jugend. Gestaltet wurden die bunten Karten von Kindern – entweder in der Tagespflege oder zu Hause. Auf ihnen bitten die Familien darum, die neuen Regeln zu überdenken. „Wir brauchen Zeit zum Wachsen und Flexibilität für unsere Eltern“ oder „Ich will lieber frühkindliche Bildung als mit in den Supermarkt“ lauten die Botschaften, mit deren Hilfe erreicht werden soll, dass die Wochenstunden – analog zu den Kitas – auch bei Tageseltern bis zu einer Höhe von 45 Wochenstunden vollkommen frei wählbar bleiben.