Archäologie in Düsseldorf Vor der Basilika liegt das verborgene Paradies

Düsseldorf · Per Zufall traten bei einem Unfall vor der Basilika in Gerresheim archäologische Funde zutage. Was es damit auf sich hat und warum die Relikte zunächst im Boden verbleiben sollen.

13.08.2024 , 16:48 Uhr

Vor der Basilika St. Margareta soll es früher noch ein vorgelagertes Atrium gegeben haben. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel