Düsseldorfer Verein : Hilfe für Menschen mit Multipler Sklerose

Düsseldorf Die DMSG (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft) setzt sich seit 1984 für an MS Erkrankte in Düsseldorf und Umgebung ein

Oftmals als „Krankheit der 1000 Gesichter“ bezeichnet ist Multiple Sklerose, kurz MS, eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, auch heute noch eine rätselhafte Krankheit. Man weiß nicht genau, wie sie entsteht, die Symptome und der Verlauf sind bei jedem Erkrankten anders. Sie können von Unsicherheiten beim Gehen sowie Seh- und Sprachstörungen über Müdigkeit und Lähmungserscheinungen bis hin zur Bewegungsunfähigkeit reichen. Obwohl in Deutschland mehr als 200.000 Menschen an MS leiden, hat die Krankheit keine große Lobby, in der Öffentlichkeit wird kaum über sie gesprochen. „Das liegt unter anderem daran, dass viele Betroffene sich nicht outen, weil sie Angst vor Ausgrenzung und beruflichen Nachteilen haben“, erläutert Gisa Berghof, seit 18 Jahren die Vorsitzende der DMSG Ortsvereinigung Düsseldorf. Zudem, so Berghof, verlaufe die Krankheit in Schüben. Diese könnten über einen langen Zeitraum aussetzen, dann gehe es den Erkrankten gut und man merke ihnen oftmals nichts an. Deshalb wird MS vielfach nicht als eine unheilbare Krankheit wahrgenommen.