Neue Staffel gestartet Geheimnisvoller DSDS-Kandidat aus Düsseldorf

„Wir leben in einer Gesellschaft, in der es ständig darum geht, immer perfekt auszusehen“, sagte Esopios. Er habe deshalb beschlossen, ständig mit einer schwarzen Maske aufzutreten. Ihm sei es wichtig zu zeigen, dass es bei einer guten Gesangs-Performance eben nicht um das Optische gehe. „Ich möchte ausschließlich mit meiner Stimme punkten“, so Esopios.