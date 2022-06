Kommen und Gehen in Düsseldorf : Dschungelatmosphäre mitten in Pempelfort

Dschungelatmosphäre mitten in Pempelfort

Kommen und Gehen in Düsseldorf

Düsseldorf Johanna und Sven Haase lieben große und außergewöhnliche Pflanzen – vor allem riesige Kakteen. In einem Hinterhof an der Liebigstraße haben sie eine grüne Oase geschaffen.

Sven Haase und seine Frau Johanna kommen aus der Inneneinrichtungsbranche und dem Möbelbau, sind Spezialisten für große Sofas und lieben zudem seit vielen Jahren Grünpflanzen. Ihre Leidenschaft gehört zwar den Kakteen – am liebsten denen, die deutlich größer sind als 2,50 Meter – aber in ihrem Geschäft „The Green Studio“ lassen sich, neben dem einen oder anderen Sofa, auch andere außergewöhnliche Pflanzen, von Farnen über Palmen bis hin zu hängenden Orchideen, bewundern.

Mehr als 150 verschiedene Sorten aus aller Welt, etwa aus Südamerika, zeigt das Ehepaar gemeinsam mit Dekorateur Frank Schaumlöffel, der für die besondere exotische Atmosphäre sorgt, auf 130 Quadratmetern im Außenbereich und im 120 Quadratmeter großen Showroom. Per Container kommen die Pflanzen, die Sven Haase entweder direkt vor Ort oder über Filmmaterial der Lieferanten aussucht, in Rotterdam an, werden dort von Spediteuren übernommen und nach Düsseldorf geliefert. „Uns ist es ganz wichtig, dass wir bei jeder einzelnen Pflanze jederzeit genau nachweisen können, wo sie herkommt“, erklärt Haase, der sich sein umfassendes Pflanzenwissen innerhalb von mehr als 20 Jahren mithilfe eines befreundeten Experten angeeignet hat.