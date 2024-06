Crack verschlimmert Drogentreffpunkt in Düsseldorf „Der Worringer Platz ist eine Katastrophe“

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) war am Sonntag dort, trotz der Europawahl ging er eine Stunde lang mit Anwohnern über den Platz, hörte ihnen zu. Fragt man bei der Stadt nach, wird aufgeführt, was bislang getan wurde: Gespräche mit der Polizei, Mülleimer, hellere Leuchten, mehr Streetwork, mehr Plätze im Drogenkonsumraum, ein Hilfezentrum in Flingern. Und natürlich die Unterkunft an der Moskauer Straße, in der suchtkranke Obdachlose unterkommen können.