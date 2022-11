Treffpunkt der Drogenszene in Düsseldorf Das Zerren um den Worringer Platz

Es gebe aber auch andere Hebel in der Drogenhilfe, sagt Michael Harbaum. So könne es hilfreich sein, die Zugangsbedingungen für Drogenkonsumräume zu verändern. Derzeit ist es so, dass das Teilen von Substanzen in den Räumen verboten ist. In den vergangenen Jahren aber sei die Szene der Crack-Abhängigen gewachsen, die das Gemisch aus Kokain und Natron in einer Pfeife rauchen. Crack wirke schnell, der Rausch flute aber aber ebenso schnell wieder ab, sodass Suchtkranke rasch Nachschub brauchen, sagt Harbaum. Eine Pfeife mit einer Dosis Crack wird darum häufig unter Abhängigen geteilt. Um ihre Sucht zu stillen, dürfen sie also nicht in die geschützten Konsumräume, sondern bleiben oftmals auf der Straße und rauchen dort. Sollte sich hier das Gesetz anpassen, könnte das die Arbeit der Drogenhilfe vereinfachen, sagt Harbaum.