Jugendgruppe in Düsseldorf : Hier finden Jugendliche Hilfe, deren Eltern suchtkrank sind

Kristina Bauer und Christiane Völkel beraten Jugendliche, die aus Suchtfamilien kommen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Drogenhilfe will Jugendlichen helfen, die Sucht in der Familie erlebt haben. Sie bietet eine spezielle Beratung und eine Jugendgruppe an, in der man einfach mal reden kann.

Studien zufolge kommt jedes sechste Kind in Deutschland aus einer Suchtfamilie. Das heißt: Irgendwo im Umfeld kämpft jemand mit Drogen, Alkohol oder anderen Dämonen. Das Problem: Jugendliche, deren Bezugspersonen suchtkrank sind, sind selbst gefährdet. Und sie stehen mit den vielen Problemen, die das Leben mit Suchtkranken mit sich bringt, vollkommen alleine da.

„Das Thema ist tabu“, sagt Kristina Bauer, Expertin für die Arbeit mit Jugendlichen bei der Düsseldorfer Drogenhilfe. „Ich habe schon Jungs erlebt, da wusste selbst der beste Freund nicht, was zu Hause abgeht.“ Mit ihrer Kollegin Christiane Voelkel hat sie eine Jugendgruppe für 14- bis 17-Jährige gegründet, in deren Familien es eine Suchtproblematik gibt. „Wir treffen uns in einem netten Raum nahe des Hauptbahnhofs, können dort entspannt quatschen, vielleicht auch mal gemeinsam etwas unternehmen“, erzählt Voelkel. Entscheidend sei, dass junge Menschen einen Raum zum Reden hätten – über alles, was das Leben gerade so bringt.

Denn häufig ist dafür zu Hause kein Platz. „Wenn Eltern suchtkrank sind, ist die familiäre Atmosphäre oft angespannt“, sagt Voelkel. „Mutter und Vater streiten, Geld ist ein Thema, weil Sucht zur Arbeitslosigkeit führt. Kindern und Jugendlichen fehlt das Sicherheitsgefühl.“ Und Kristina Bauer ergänzt: „Jugendliche sagen es oft nicht, aber sie fühlen sich schuldig am Konsum ihrer Eltern.“

Drogen oder Alkohol erscheinen dann als Ausweg aus der belastenden Situation – die Eltern leben es vor. Deshalb wollen Voelkel und Bauer in der Gruppe den Jugendlichen neues Selbstbewusstsein geben – und in der Beratung andere Wege aus dem Stress des Erwachsenwerdens zeigen.