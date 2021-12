Höhenstraße in Oberbilk : Cannabis-Geruch sorgt für spontane Hausdurchsuchung

Höhenstraße in Oberbilk

Oberbilk Weil ein Fenster auf Kipp stand, ist in Düsseldorf Oberbilk eine Dealer-Wohnung aufgeflogen. Streifenbeamte kamen zufällig vorbei und wurden durch den offensichtlichen Cannabis-Geruch auf ein junges Pärchen aufmerksam.

Ein auf Kipp stehendes Fenster ließ am Mittwochnachmittag die Bleibe eines jungen Pärchens auf der Höhenstraße in Oberbilk als Dealerwohnung auffliegen. Beamte des Einsatztrupps PRIOS waren mit ihren zufällig in der Nähe. Cannabsi und Verkaufsutensilien wurden beschlagnahmt.