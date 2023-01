Ordnungsamt wird fündig Schornsteinfeger entdecken Drogen in Heizungsanlage

Bei einer Kontrolle gegen Schwarzarbeit in einem Gebäude in Friedrichstadt haben Einsatzkräfte des Ordnungsamts dank zweier Schornsteinfeger gleich mehrere mögliche Straftatbestände festgestellt: In einer Heizungsanlage wurden 100 Gramm Marihuana gefunden, dazu kamen mutmaßliche Hehlerware sowie Bargeld, dessen Herkunft unbekannt ist.