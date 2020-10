Prozess in Düsseldorf : DRK kündigt Mitarbeiterin: „Es ging um mehr als Käsebrötchen“

Düsseldorf Dass die Hauswirtschafterin Brötchen ohne Bezahlung gegessen haben soll, habe nur das Fass zum Überlaufen gebracht, sagt der Vorstand des Sozialverbandes. Der prüft nun einen Vergleichsvorschlag. Im Raum steht eine Zahlung von 30.000 Euro.

Die Kündigung einer langjährigen Mitarbeiterin beschäftigt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auch nach einem Termin vor dem Düsseldorfer Arbeitsgericht, der in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt hatte. Der Sozialverband hatte der Mitarbeiterin nach gut 16 Jahren gekündigt, weil sie sich seiner Einschätzung nach in jüngerer Vergangenheit eine Reihe von Unregelmäßigkeiten zuschulden hatte kommen lassen. Laut DRK soll die Frau unter anderem Brötchen aus dem Heimbestand genommen haben, ohne sie bezahlt beziehungsweise die dafür notwendigen Essensmarken erworben zu haben. Helmuth Mix, Anwalt der DRK-Mitarbeiterin, war gegen die fristlose Kündigung vorgegangen. „Sie hat Brötchen weder unterschlagen noch gestohlen“, sagt der Jurist. Das DRK muss jetzt darüber entscheiden, ob es im Rahmen eines vorgeschlagenen Vergleichs der Frau 30.000 Euro zahlt und sie bis zum 31. März weiterbeschäftigt. Die wichtigsten Fakten und Hintergründe im Überblick.

Was genau führte zur fristlosen Kündigung? Den Stein ins Rollen brachte ein Käsebrötchen aus dem Bestand des DRK-Seniorenzentrums Grafental. Das hatte die dort als Hauswirtschaftskraft beschäftigte Frau gegessen und erst später eine dafür vorgeschriebene Essensmarke eingelöst. In einem späteren Gespräch schilderte die Frau, sie habe solche Brötchen schon öfter aus dem Heim-Bestand genommen, dafür aber stets Essensmarken erworben. Doch daran hätten sich – so der Vorwurf des Arbeitgebers – Kolleginnen der Frau nicht erinnern können. „Dieser Vorgang hat das Fass nur zum Überlaufen gebracht, insgesamt hatte es acht Abmahnungen gegeben, bei denen es unter anderem um den Umgang mit dem Team sowie mit der vertraglich festgelegten Arbeitszeit gegangen war“, sagt Thomas Jeschkowski. Der Vize-Vorsitzende des Düsseldorfer DRK-Vorstands betont, „dass es sich eben nicht um das handelt, was Experten bisweilen eine Bagatell-Kündigung nennen“. Das DRK sei mit der Entscheidung, der Angestellten nach gut 16 Jahren zu kündigen, kein unnötiges Risiko eingegangen.