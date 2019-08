Senioren in Düsseldorf : Altenheim-Schließung ärgert Angehörige

Dunkle Wolken ziehen auf über dem DRK-Altenheim am Lohbachweg. Die Einrichtung soll Ende August geschlossen werden. Foto: Marc Ingel

Gerresheim Die Einrichtung des DRK am Lohbachweg in Gerresheim wird am 31. August aufgegeben. Angehörige von Bewohnern und Angestellte bemängeln, sie seien erst Ende Juli darüber informiert worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Michaela Schneider (Name von der Redaktion geändert) ist ziemlich verärgert. Ihre an Alzheimer-Demenz erkrankte Mutter lebt in dem DRK-Altenheim am Lohbachweg in Gerresheim, doch am 25. Juli flatterte ihr die Kündigung ins Haus – und zwar zum 31. August aus „wichtigen Gründen“. „Es ist ein sehr altes Heim. Es kann wohl nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, da es vorwiegend über Zwei-Bett-Zimmer verfügt, was nicht mehr dem Standard entspricht. Das ist auch alles in Ordnung, aber uns so kurzfristig vor vollendete Tatsachen zu stellen, geht gar nicht“, sagt Schneider.

Bis zum 5. August habe sich die Tochter entscheiden müssen, ob sie die angebotene Alternative des DRK akzeptiere oder sich anderweitig umschauen wolle. Bei dem Angebot habe es sich um die neue Senioreneinrichtung an der Gräulinger Straße gehandelt, „wir konnten uns dort auch umsehen“. Allerdings: „46 Personen vom Lohbachweg müssen umgesiedelt werden, an der Gräulinger Straße sind aber aktuell nur 30 Plätze frei“, erklärt Schneider.

Info Weiteres Heim an der Cottbusser Straße Entlastung Ein weiteres Seniorenheim des DRK entsteht an der Cottbusser Straße in Gerresheim, es wird voraussichtlich im Juli 2020 fertiggestellt.



Werbung Das DRK versucht gerade, mit einer großangelegten Werbekampagne, dem Fachkräftemangel in der Pflege zu begegnen.

Ein Flügel sei dort noch komplett geschlossen, „wohl aus Personalmangel“, spekuliert die Angehörige, die zu wissen glaubt, dass Haus und Grundstück an die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWD) veräußert wurden. Es gebe wohl noch die Möglichkeit, die anderen Bewohner in Heimen in Reisholz oder Grafental unterzubringen, „schriftlich haben wir und die anderen Betroffenen aber nichts in der Hand“, kritisiert sie. Michaela Schneider will gar nicht abstreiten, dass der Umzug womöglich sogar eine Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer Mutter mit sich bringt, „aber so eine Hau-Ruck-Aktion geht gar nicht. So hatten wir überhaupt keine Chance, andere Optionen zu prüfen“, bedauert sie. Das DRK bestätigt, dass die stationäre Pflegeeinrichtung am Lohbachweg zum 31. August schließt. Das sei schon lange beschlossen und kommuniziert, sagt Andrea Bialek, Assistentin des Vorstandse. Die Entscheidung sei notwendig, da die Einrichtung baulich nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht. So liege unter anderem die Einzelzimmerquote bei elf Prozent, vom Gesetzgeber gefordert seien inzwischen aber 80 Prozent. „Die Einrichtung darf seit Anfang 2018 daher nur im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung und zur Überbrückung mit reduzierter Platzzahl betrieben werden. Und wir sind gehalten, einen Umzug möglichst zeitnah durchzuführen“, erklärt Bialek im Namen des Vorstandes.

Aufgrund „aktueller externer Einflüsse“ habe sich jetzt kurzfristig die Möglichkeit ergeben, diesen Umzug früher als geplant zu realisieren – und zwar in die neue Einrichtung „Gerresheimer Höhe“ an der Gräulinger Straße. Die Bewohner seien über die Umzugspläne zum frühestmöglichen Zeitpunkt informiert worden – nämlich als klar war, dass der Umzug in das neue Haus klappe und auch die Abstimmung mit den Kostenträgern vorgenommen worden sei. „Diese Klärung erfolgte mit einem relativ kurzen zeitlichen Vorlauf, dementsprechend knapp war dann auch der zeitliche Vorlauf der Information an die Bewohner. Dieses bedauern wir.“