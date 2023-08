Handel in Düsseldorf Ein Drive-in für Elektrogroßgeräte

Was tun, wenn Waschmaschine oder Kühlschrank kaputt sind und der nächste Liefertermin erst in einigen Tagen zugesagt werden kann? Wer selbst handwerklich halbwegs geschickt ist, gerne anpackt und schnelle und eine schnelle Lösung sucht, für den hat der Fachmarkt Walgenbach jetzt womöglich die passende Antwort: Es ist der erste Elektrogroßgeräte-Drive-in an der Königsberger Straße 21 in Lierenfeld. „Hier kann der Kunde die klassischen Vorteile eines Drive-in nutzen: Ob im Online-Shop gekauft oder nach Beratung am Telefon – wenige Minuten später steht das gekaufte Gerät im dafür extra eingerichteten Drive-in abholbereit zur Verfügung“, erklärt Elmar Fedderke, Geschäftsführer des Elektrogroßgeräte-Spezialisten Walgenbach. Die Zufahrt sei groß genug, dass nahezu jedes Fahrzeug in den in den Verkaufs- und Lagerbereich einfahren kann. Dort packen Mitarbeiter beim Einladen der Geräte mit an.