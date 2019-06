Stadtdechant : Hennes: drittes Verfahren eingestellt

Düsseldorf In Düsseldorf gibt es kein offenes Verfahren gegen den Stadtdechanten mehr. Das Erzbistum hält an der Beurlaubung fest und verweist auf ein innerkirchliches Verfahren.

Das letzte in der Zuständigkeit der Düsseldorfer Staatsanwalt liegende noch offene Verfahren gegen den vom Erzbistum Köln beurlaubten Stadtdechanten Ulrich Hennes ist eingestellt worden. Das bestätigte Staatsanwältin Britta Zur am Freitag auf Anfrage. Es habe keine Anhaltspunkte für eine Straftat geben, sagte sie. Bei dem seit dem 10. April in Düsseldorf vorliegenden Verfahren ging es laut Zur um Vorgänge rund um den Weltjugendtag 2005. „Es gab keinen Anhaltspunkt für eine Straftat“, sagte sie.