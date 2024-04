Touren in Düsseldorf Hier lebt das kreative Handwerk

Die Idee entstand wie so vieles in der Corona-Zeit, als gerade Menschen, die vom Verkauf, vom Kundenkontakt leben, in ihrer Arbeit stark eingeschränkt waren. Dazu zählte auch das Atelier Drei an der Schlossstraße, wo die Schmuck-Designer Regina Maresch, Beru Inou und Yiqing Cai quasi zum Nichtstun verdammt waren. „Also haben wir uns an einen Tisch gesetzt und überlegt, wie wir auf uns und unsere Arbeit aufmerksam machen können“, erzählt Marsch. „Früher gab es ja nach dem Vorbild der Kunstpunkte auch die Schmuckpunkte, das hat sich inzwischen leider erledigt“, fügt sie hinzu. Ein neues Format musste her, so wurde die Manufak-Tour geboren: Kreative „Handwerker“ öffnen an einem langen Wochenende ihr Atelier oder ihre Werkstatt, lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen und bieten zudem die Möglichkeit, selbst anzupacken, etwas praktisch auszuprobieren und so hautnah in die Arbeitswelten einzutauchen.