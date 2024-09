Dreischeibenhaus in der Landeshauptstadt Wo Düsseldorf beinahe den Himmel berührt

Das Foyer des Dreischeibenhauses jedenfalls ist wie das ganze Haus denkmalgeschützt und ein Ort schlichter Eleganz. Der lichtdurchflutete Bereich hat einen schwarzen Boden – ein Blickfang ist die rote Tony-Cragg-Skulptur. Farbe bringen auch die Stützen des Gebäudes in den Raum, sie haben einen Anstrich in Petrol. Diese Stützenfarbe steht ebenfalls unter Denkmalschutz, wie Architektin Claudia Roggenkämper kürzlich bei einem Vortrag am Tag des offenen Denkmals erklärte. „Die Stützen stehen mittig vor dem Fenster“, so Roggenkämper. Wären diese beispielsweise weiß, bekäme das Dreischeibenhaus auch von außen ein ganz anderes Erscheinungsbild – dort wäre für den Betrachter jede einzelne Säule erkennbar. „Durch dieses unglaublich tolle Petrolblau sieht man die Stützen so gut wie gar nicht“, so Roggenkämper. Weitere Details im Foyer: Zwei alte Telefonapparate. Diese besorgte Eigentümer Patrick Schwarz-Schütte während der Umbauphase (von 2012 bis 2014 wurde das Dreischeibenhaus energetisch ertüchtigt), um ehemalige Telefonzellen im Gebäude zu erhalten und neu zu bestücken. Erhalten sind unter anderem auch die Originaltresen im Eingangsbereich.