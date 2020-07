Schulen in Düsseldorf : Eine Dreifachsporthalle für zwei Schulen

Schulen in Düsseldorf

(arc) Das Cecilien-Gymnasium und die Carl-Benz-Realschule erhalten eine Sporthalle für 8,5 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Juni 2021 geplant. Nach Schulschluss soll die Halle für den Vereinssport zur Verfügung stehen.

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche erklärt: „Um der wachsenden Anzahl an Schülern gerecht zu werden, wird die Carl-Benz-Realschule um einen Zug ergänzt. Da auch das Cecilien-Gymnasium erweitert wurde, die abgerissene Sporthalle nicht den notwendigen Unterrichtsraum bot und überdies veraltet war, wird statt einer zusätzlichen Einfachsporthalle für die Realschule jetzt eine moderne Dreifachsporthalle für beide Schulen errichtet.“ Die alte Sporthalle wurde abgerissen, der Neubau entsteht an gleicher Stelle und rückt an die parallel verlaufende Schorlemerstraße heran.