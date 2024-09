Sportliche Kinder Drei Siege für die Niederkasseler Grundschule

„Ein toller Erfolg, über den ich mich sehr freue“, so Rektorin Imke Hankammer. Im kommenden Jahr möchte sie das Event noch größer an der Schule aufziehen: „Ideen haben wir reichlich.“ Denn dass die Kinder so sportlich seien und Spaß an Bewegung hätten, müsse gefördert werden. Der Organisator der Kö-Meile, Maximilian Thorwirth, sieht die KGS als Zugpferd für alle anderen Schulen. Er sagt: „Es ist etwas ganz besonderes, dass die Schule mit so vielen Teilnehmern dabei ist.“