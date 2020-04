Endlich wieder Hochzeit mit Gästen : Drei Paare trauen sich im Düsseldorfer Autokino

Michael Brill auf dem Gelände des Autokinos. Dort wird am Dienstag drei Mal geheiratet. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Der schönste Tag im Leben ohne Familie und Freunde? In Düsseldorf dürfen jetzt wieder Gäste bei Trauungen dabei sein – allerdings nur im Autokino. Gleich drei Paare starten so am Dienstag ins Eheglück.

Wofür ein Autokino doch nicht alles gut ist. Filme, Gottesdienste, Konzerte, Auftritte von Comedians – und jetzt auch noch Hochzeiten. Im Autokino auf dem Messeparkplatz 1 wird es am kommenden Dienstag romantisch. Drei Paare geben sich auf der Kinobühne das Ja-Wort, während ihre Gäste die Trauung aus dem Auto heraus verfolgen. Maximal 30 Autos und ihre Besatzung sind beim Zuschauen zugelassen – und statt des üblichen Klatschens gibt es nach dem Ja-Wort ein Hupkonzert.

Die erste standesamtliche Trauung um 11 Uhr übernimmt Oberbürgermeister Thomas Geisel. Das Paar heiratet ganz in Rot und Weiß – zu Ehren des 125. Geburtstages von Fortuna Düsseldorf, der an diesem Tag eher still gefeiert wird.

„Die aktuellen Einschränkungen durch das Coronavirus fordern von uns kreative Lösungen in allen Lebensbereichen“, sagt Geisel. Er finde es großartig, dass man nun im Autokino heiraten kann. „Anders als derzeit im Standesamt bietet sich hier auch für die Familie und Freunde die Chance, der Eheschließung in großer Zahl beizuwohnen.“ So werde der „schönste Tag" des Brautpaares für alle Beteiligten auch zu einem unvergesslichen Tag.

Die Idee für die Hochzeit am ungewöhnlichen Ort hatten Michael Brill, Geschäftsführer von D.Live, und sein Team. Brill dankt dem Standesamt und bilanziert auch mit Blick auf andere Veranstaltungen im Autokino: „Das Gemeinschaftsgefühl, das unter den Besuchern im Autokino entsteht, ist wirklich einzigartig.“