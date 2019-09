Ausländische Unternehmen : Drei neue chinesische Firmen in Düsseldorf

Foto: Stadt Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel warb im Frühjahr in Shenzen bei potenziellen chinesischen Investoren für Düsseldorf.

Düsseldorf Es handelt sich um erfolgreiche Technologie-Unternehmen mit Milliarden-Umsätzen. Sie wollen von der Landehauptstadt aus nun auch Europa erobern. Chinesische Unternehmen sind in Düsseldorf bereits stark vertreten.

Die chinesischen Technologie-Unternehmen Oppo, Vivo und Xiaomi haben angekündigt, Niederlassungen in Düsseldorf zu eröffnen. Alle drei zählen zu den wichtigsten Digitalkonzernen Chinas und wollen von hier aus den deutschen und europäischen Markt erobern. Die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Invest berät und unterstützt alle drei Unternehmen bei der Ansiedlung.

Vivo Communication Technology mit Hauptsitz in Dongguan ist spezialisiert auf die Produktion von Mobilgeräten sowie auf Software- und Online-Services; auch wird zu 5G-Technik und künstlicher Intelligenz geforscht. Der Umsatz betrug im vergangenen Jahr fast 20 Millionen Euro. In Düsseldorf soll nun ein europäisches Vertriebszentrum gegründet werden – bislang ist das Unternehmen in Europa etwa in Polen und Russland vertreten.

Xiaomi wurde in der chinesischen Hauptstadt Peking gegründet und gehört weltweit zu den größten Herstellern von Smartphones und Smart-Home-Geräten. Die Firma erzielte 2018 einen Umsatz von rund 22,3 Milliarden Euro und ist nach Angaben von NRW.Invest bereits in vielen europäischen Ländern vertreten. Der deutsche Markt gelte als das nächste Wachstumsziel des Konzerns, hieß es. So soll nicht nur ein Düsseldorfer Büro eingerichtet werden, das Vertrieb und Kunden­service steuert, auch eigene Läden sind geplant.

Oppo hatte seine Ansiedlung schon bei einem Besuch von Oberbürgermeister Thomas Geisel in China in diesem Frühjahr erstmals verkündet. Das Unternehmen will seine Smartphones auch auf dem europäischen Markt etablieren – in Deutschland sind die Geräte bislang weitgehend unbekannt. Weltweit nutzen mehr als 200 Millionen Menschen die Smartphones von Oppo.