Besonderes Weihnachtsessen : Festliches Drei-Gänge-Menü for Düsseldorfer Obdachlose

Düsseldorf Mehr als 300 Gäste kamen. An der Essenausgabe stand auch Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Angefangen, seine Idee des Weihnachtsessens für Obdachlose umzusetzen, hat Merklinger im vergangenen Jahr. Er sprach Ludwig an und hatte sofort einen Mitstreiter an seiner Seite. Die Idee kam überall gut an, denn als Josef Hinkel davon hörte, war die Brotzufuhr gesichert, das Uerige stellte das Mobiliar, die Metro spendierte die Nahrungsmittel, die Maitre de Cuisine Jèróme Rieth in das köstliche Mahl umsetzte, und Arndt Autovermietung setzte einen Transporter ein, der Brot, Bierbänke und Nahrungsmittel ans Rheinufer brachte. Damit war das Kernteam auch für dieses Jahr gefunden. Und als Oberbürgermeister Thomas Geisel nicht nur die Schirmherrschaft übernahm, sondern auch in der Essensausgabe stand, hatte das besondere Weihnachtsessen sozusagen die höheren lokalpolitischen Weihen erhalten. „Der OB hat mir ein saftiges Stück Roastbeef abgeschnitten“, erläutert Charles, der als Gast ins Ufer 8 kam, nicht ohne Stolz. „Alles war super lecker. Ich bin froh, gekommen zu sein.“