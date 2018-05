Düsseldorf : Dreharbeiten am Dienstag in der Innenstadt

Düsseldorf Wegen Dreharbeiten für einen Kinofilm kommt es in der Innenstadt zu Einschränkungen für Anwohner, Fußgänger und Autofahrer. Teile des Gehwegs an der Blumenstraße und dem Martin-Luther-Platz werden gesperrt. Weil Technikfahrzeuge abgestellt werden, sind große Teile des Martin-Luther-Platzes und der Josephinenstraße gesperrt. An der Theodor-Körner-Straße wird außerdem eine Autofahrt im fließenden Verkehr gefilmt. Dafür steht technisches Equipment am Gehweg. Die Aufnahmen finden auch bei Juwelier Niessing an der Blumenstraße statt.

Die Dreharbeiten dauern am Dienstag von 5 bis 13 Uhr, wie die Produktionsfirma Komplizen-Film gestern durch Aushänge in den betroffenen Straßen mitteilte. Laut der Firma liegen für die Arbeiten Genehmigungen der Stadtverwaltung vor. Gedreht wird der Film "Gut gegen Nordwind". Das ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Daniel Glattauer unter der Regie von Vanessa Jopp. Die Geschichte handelt von einer fehlgeleiteten E-Mail, die zu einem intensiven Dialog zwischen einem Mann und einer verheirateten Frau führt.

(tb)