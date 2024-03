12.500 Helfer räumen in Düsseldorf auf Ecstasy-Pillen beim Dreck-weg-Tag gefunden

Noch wird im öffentlichen Raum zu unachtsam mit Unrat umgegangen, doch die Hoffnung, dass sich in der Zukunft der Umgang mit Müll in Düsseldorf zum Besseren wendet, lebt. Das Ergebnis des Dreck-weg-Tags“ 2024 von 22 Tonnen Müll, die allein am Samstagvormittag innerhalb von drei Stunden gesammelt wurden, erschreckt.