„Dreck-weg-Tag“ 2021 in Düsseldorf : 4000 Freiwillige räumen die Stadt auf

Diese Gruppe aus Niederkassel war beim „Dreck-weg-Tag“ am Kaiser-Wilhelm-Ring in Oberkassel unterwegs. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Im vergangenen Jahr hatte der „Dreck-weg-Tag“ in Düsseldorf ausfallen müssen, jetzt waren wieder Freiwillige in der ganzen Stadt unterwegs und sammelten Müll. Rund 4000 Freiwillige kamen und zogen etwa Plastikstühle aus dem Kö-Graben.

Die Begeisterung für eine saubere Umgebung hält sich im Linksrheinischen offensichtlich in Grenzen. Zwar waren auf den Oberkasseler Rheinwiesen viele Freiwillige unterwegs, doch auf den Plätzen und Straßen waren sie kaum anzutreffen. Und wenn, dann kamen sie meist nicht aus Oberkassel. So wie Familie Fricke, die in Flingern wohnt, aber etwa auf der Barmer Straße für Sauberkeit sorgte. „Ich kann nicht verstehen, dass viele Leute so achtlos mit ihrer Umwelt umgehen“, ärgert sich Markus Fricke. „Was wir alleine an Zigarettenkippen gesammelt haben. ist unvorstellbar. Dabei verunreinigt eine Kippe 40 Liter Wasser. Eigentlich sollte es mindestens fünf Euro Pfand auf jeden Zigarettenfilter geben.“