Frauen-Rugby in Düssedorf : Voller Körpereinsatz fürs Team

Düsseldorf Die „Dragonettes“ sind ein reines Frauen-Rugby-Team. Zusammenhalt, Spaß am Sport und gegenseitiger Respekt sind während des Trainings und bei Wettkämpfen allgegenwärtig.

Ausprobieren Teilnehmen können Frauen ab dem 16. Lebensjahr. Weitere Infos per Mail an dddragons@t-online.de oder unter www.duesseldorf-dragons.de.

Seit 1995 hat der Verein „Düsseldorfer Dragons Rugby Club“ eine Frauenmannschaft, die zwei Mal die Woche trainiert und regelmäßig an Turnieren teilnimmt. Gespielt wird 7er-Rugby. Wie der Name schon sagt, stehen sich bei dieser Variante des Sports zwei Teams mit jeweils sieben Spielern gegenüber und versuchen, den Ball auf die andere Spielfeldseite zu bewegen. Beim normalen Rugby sind es 15 Sportler pro Mannschaft. Gespielt wird dennoch auf einem normal großen Rugbyfeld. Damit die Spielerinnen während der siebenminütigen Halbzeiten ihr Tempo halten und sich den Ball dabei zielsicher zupassen können, sind Ausdauer- und Wurfübungen genauso ein Teil des Trainings wie die Tackle-Einheiten. „Rugby ist eine Kombination aus Laufen, Werfen und auch ein bisschen Ringen“, erzählt Hanna Roeloffs. „Deswegen sind auch alle willkommen. Egal, ob man groß oder klein, zierlich oder muskulös ist – es gibt für jeden eine passende Position.“

Roeloffs spielt bereits seit 14 Jahren Rugby. In Canada lernte sie den Sport kennen und war seitdem in verschiedenen Vereinen aktiv. „Ich habe immer schnell Anschluss gefunden, weil es überall Rugby-Vereine gibt, die einen herzlich aufnehmen.“ Neben Teamgeist und der sportlichen Herausforderung reizt viele Spielerinnen der „Dragonettes“ auch noch ein weiterer Aspekt des Spiels: das feste Wertesystem auf dem Feld. „Es geht viel um gegenseitigen Respekt und Anerkennung. Sowohl dem Gegner als auch dem Schiedsrichter gegenüber“, sagt Carola Gleixner, die ebenfalls bei den „Dragonettes“ spielt. „Man ist zum Beispiel dafür Verantwortlich, dass der Gegner beim Tackle richtig fällt.“ Dieses Prinzip ist auch beim Training der Mannschaft zu beobachten. Niemand hält sich hier zurück, oder fasst die anderen Spielerinnen mit Samthandschuhen an. Gleichzeitig wirkt jede Aktion sehr kontrolliert und zu keiner Zeit gefährlich.

Beim „Düsseldorfer Dragons Rugby Club“ hat sich das inzwischen gewandelt. So nehmen hin und wieder männliche Spieler am Training der „Dragonettes“ teil und unterstützen die Mannschaft auch organisatorisch. Beim nächsten Turnier am 21. März auf dem Gelände des Vereins in Düsseldorf Lörick übernehmen die anderen Teams des Rugby Clubs zum Beispiel die Betreuung der Veranstaltung.