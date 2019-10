Aktion im Düsseldorfer Rheinbad : Drachenboote fahren durchs Hallenbad

Düsseldorf Am 9. November findet das Rennen im Rheinbad statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Normalerweise finden in Düsseldorf die großen Drachenbootregatten auf dem Rhein statt, oder zumindest auf den großen Seen im Stadtgebiet. Dass am 9. November die schlanken, von 16 Ruderern bewegten Boote durch das Hallenbad des Rheinbads fahren werden, ist eine Premiere.

Die Regeln beim Ersten Drachenboote Indoor Race Day, so der offizielle Titel der Veranstaltung, unterscheiden sich von denen, die im offenen Wasser gelten. Anstatt eine Strecke möglichst schnell abzufahren, spielen die Boote Tauziehen: Sie werden am Heck mit einem Seil verbunden und die Mannschaften versuchen, jeweils zu einem Ende des Beckens zu paddeln. Wer den Gegner nach Ablauf einer festgelegten Zeit weiter in eine Richtung gezogen hat, hat gewonnen. Auf diese Weise kann der Drachenboot-Sport auch im nur 50 Meter langen Hallenbad ausgeübt werden. Damit orientiert sich der Düsseldorfer Race Day am Vorbild anderer Veranstaltungen in Deutschland, die den Paddelsport bereits ins Hallenbad verlegt haben.