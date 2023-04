Schuhhersteller in Düsseldorf Doc Martens eröffnet größte Filiale Deutschlands auf der Schadowstraße

Noch sieht man auf der Schadowstraße / Ecke Wagnerstraße das verblasste Logo des Vormieters „Apollo Optik“, doch schon in wenigen Wochen wird Dr. Martens an diese Stelle treten: Der englische Schuhhersteller eröffnet am 17. Mai eine neue Filiale in der Düsseldorfer Fußgängerzone. Verkauft wird auf 200 Quadratmetern im Erdgeschoss und in der ersten Etage.