Veranstaltungen in Düsseldorf Schützen laden am Samstag zum Dorffest nach Lörick ein

In diesem Jahr wird am Samstag, 22. Juni, zwischen 14 und 22 Uhr auf dem Dorfplatz an der Bonifatiusstraße in Alt-Lörick gefeiert. Die Straße wird während dieses Zeitraums komplett gesperrt. Der Nachwuchs kann sich auf einige spannende Spielattraktionen einschließlich Torwand auf der großen Wiese freuen. Musik gibt es natürlich auch – allerdings dosiert und aus der Konserve. „Die Löricker Schützen werden jedenfalls wieder alles geben und freuen sich auf alle, die mitfeiern wollen – auch Gäste aus der Region sind natürlich willkommen“, erklärt Hummelsbeck.