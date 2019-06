Nach Erfolg der „Dorfdrucke“ : Student bringt weitere Stadtteil-Drucke heraus

Düsseldorf Pempelfort, Derendorf oder Oberkassel als hübsches Poster - ein schönes Geschenk für Lokalpatrioten. Ein Düsseldorfer Student hatte mit seinen Stadtteilpostern vor einem halben Jahr großen Erfolg. Jetzt kommt die nächste Charge - mit noch mehr Stadtteilen.

(seka) Vor einem halben Jahr brachte Jonas Larbalette eine limitierte Posterserie für zwölf Düsseldorfer Stadtteile auf den Markt. Nach viel positiver Resonanz hat er die Serie nun um sechs weitere Motive erweitert. Der Student setzt dabei erneut auf den Verkauf bei lokalen Einzelhändlern. „Nachdem die Aktion im Dezember so gut gestartet ist, kamen unzählige Anfragen für andere Stadtteile. Alleine aus Gerresheim waren es sicherlich 20 Mails“, sagt Jonas Larbalette. Er freut sich, dass sein Projekt so gut angenommen wird. Die hochwertigen Siebdrucke bilden den jeweiligen Düsseldorfer Stadtteil kartografisch ab und geben zudem noch zusätzliche Fakten wie Größe und Bevölkerungsdichte an.

Zu Beginn konzentrierte er sich auf zwölf Stadtteile, nun hat er nach den vielen Zuschriften seine Posterserie auf 18 Motive erweitert. Neben Gerresheim sind Hamm, Kaiserswerth, Oberbilk, Wersten und Benrath hinzugekommen. „Wie bei den anderen Stadtteilen wird es wieder 50 Exemplare geben, die bei einem lokalen Einzelhändler vor Ort gekauft werden können“, erklärt Larbalette, der den lokalen Gedanken des Projektes und die Unterstützung des Einzelhandels immer vorangestellt hat. Welche Läden die Dorfdrucke anbieten, hat der 25-Jährige auf seiner Internetseite jonaslarbalette.com/dorfdruck.html aufgelistet. Der Preis wird erneut bei 50 Euro liegen, wobei fünf Euro an wohltätige Organisationen gespendet werden. Im April überreichte der Student dem „Gutenachtbus“ bereits 2000 Euro, die nach dem ersten Verkaufsstart zusammengekommen waren.Damals dauerte es gerade einmal fünf Wochen, bis alle Poster aus Pempelfort vergriffen waren. Mittlerweile ist die Serie auch in Derendorf, Bilk und Oberkassel ausverkauft. Insgesamt gingen mehr als zwei Drittel der angefertigten Siebdrucke bereits über die Ladentheke. „Auch in Unterbilk und Friedrichstadt gibt es nicht mehr so viele Exemplare. Es kamen auch schon wieder Anfragen für die ausverkauften Stadtteile rein, aber da kann ich leider nichts mehr machen.“