Preisverleihung Doppelte Freude bei Academy Selection Award 2024

Die Kellermanns haben den Preis für junge Künstler 2022 ins Leben gerufen, um Nachwuchstalente zu fördern. „Pandemiebedingt haben wir uns zunächst nur auf die Kunstakademie in Düsseldorf konzentriert“, gibt Bärbel Kellermann Einblick in die Anfänge. Doch schon im Folgejahr war dem Galeristenpaar klar, sie „wollten über den Tellerrand schauen“. Also reisten sie durchs Land, besuchten alle 24 Akademien und luden Kunstschaffende ein, mit ihren Werken am Wettbewerb teilzunehmen. „Es ist eine große Chance, sich Publikum zu zeigen und für die Besuchenden der Ausstellungen eine Möglichkeit, durch Abstimmung, ihre ganz persönliche Meinung mit in die Bewertung einfließen zu lassen“, erklärt die Galeristin. Allein während der „Nacht der Museen“ kamen mehr als 1000 Menschen in die Ausstellungsräume und stimmten mit ab.