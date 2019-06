Anri-Raucher Kampagne in Düsseldorfer Schulen : Was ist teuer, riecht schlecht und ist unglaublich ungesund?

Düsseldorf Beim Wettbewerb „Be smart, don't start“ verpflichten sich Fünft- bis Achtklässler, als Klasse über einen gewissen Zeitraum mit dem Rauchen aufzuhören oder gar nicht erst anzufangen.

„15 ist eigentlich ein gängiges Alter, in dem viele das erste Mal eine Zigarette rauchen“, weiß Paolo (13). Finn (15), Jana (14) und Carl (13) nicken zustimmend. Alle haben sie mindestens einen Raucher in der Familie oder kennen Gleichaltrige, die es zumindest schon einmal probiert haben. Nur nicht in ihrer Klasse, der 8d des Gymnasiums Gerresheim. Dort raucht niemand. „Es ist teuer, es riecht schlecht und es ist unglaublich ungesund. Ich weiß nicht, was meine Freunde von mir halten würden, wenn ich jetzt damit anfangen würde“, sagt Finn und bringt damit die Meinung seiner Klassenkameraden auf den Punkt. Schließlich setzen die Jugendlichen sich schon im zweiten Schuljahr in Folge mit dem Thema intensiv auseinander – dabei hoffen sie, mit ihren Aktionen nicht nur andere Schüler für das Thema sensibilisiert zu haben, sondern auch den ein oder anderen Erwachsenen zum Nachdenken angeregt zu haben.