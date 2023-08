Don Bosco-Schule Oberkasseler Schüler unterrichten Promis im TV

Don Bosco-Schule „Das war richtig cool“, so Ayan: „Ich habe Nelson Müller in Sachkunde unterrichtet.“ Laurent hat Mathe unterrichtet, auch wenn es nicht sein Lieblingsfach ist. „Richtig toll fand ich den Nachmittag im Studio und Jörg Pilawa war sehr lustig.“ Lehrer wollen die beiden nach ihren ersten Erfahrungen am Pult allerdings später nicht werden. „Ich werde lieber Fußballer“, lacht Ayan. Mit dem Geld, das die Schule erspielt hat (der Betrag ist bis zur Sendung geheim) unterstützt die Schule ein Zirkus-Projekt, das im kommenden Jahr an der Schule stattfinden soll. Bastian Bielendorfer will dann auch noch mal vorbeischauen. Schüler und Lehrer in Oberkassel wollen sich die Show heute Abend gemeinsam anschauen – je nach Wetter auf dem Schulhof oder in der Turnhalle. Public Pauker Viewing sozusagen. Mal etwas anderes, als in der Schule nur auf die Tafel zu schauen.