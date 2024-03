Influencer aus Düsseldorf Wie Friseur Dominik Tjumen ein Tiktok-Star wurde

Dann habe ihn ein Freund auf einen Friseursalon in Köln aufmerksam gemacht, der dringend neue Leute gesucht habe. So kam es dazu, dass Tjumen im Jahr 2013 seine Ausbildung begann. „Ich hatte gar kein Talent für den Job und musste mich echt erst mal reinfuchsen“, erinnert er sich. „Mit viel Mühe habe ich es dann am Ende geschafft, ein guter Friseur zu werden.“ Nach Düsseldorf sei er dabei gekommen, weil ihm Köln als wirtschaftlicher Standort nicht gefallen habe: Die Kölner seien eher dafür bekannt, oft nicht so viel für Qualität zahlen zu wollen.